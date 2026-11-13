Inicia convocatoria de voluntarios para gran colecta nacional de alimentos en supermercados de Venezuela: mira los pasos para inscribirte

El Banco Alimentar de Venezuela realizará una nueva campaña de recolección de alimentos los días 28 y 29 de noviembre, en alianza con diferentes cadenas de supermercados. La actividad se desarrollará desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche y busca reunir donaciones para atender a personas en situación de vulnerabilidad.

La presidenta de la organización, Marianela Fernandes, informó que la meta es superar los resultados de la jornada anterior, cuando lograron reunir 12.600 toneladas de alimentos.

Para alcanzar este propósito, esperan contar con el respaldo de ciudadanos dispuestos a colaborar como voluntarios y de quienes deseen realizar aportes durante sus compras.

¿Cómo sumarse a la jornada de recolección?

Los interesados en participar deberán registrarse en el portal oficial www.bancoalimentar.ve.org, específicamente en el apartado «Quiero ser voluntario». Allí tendrán que completar sus datos y seleccionar el supermercado donde desean prestar apoyo.

El sistema también ofrecerá una alternativa de acuerdo con la sucursal más cercana. Una vez realizado el registro, recibirán un correo electrónico de confirmación con los detalles de su participación.

El Banco Alimentar de Venezuela coordinará esta iniciativa con el respaldo de voluntarios y 77 organizaciones sociales. Parte de los esfuerzos estarán dirigidos a brindar asistencia a las comunidades afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio, mediante la recaudación de alimentos para atender sus necesidades.

Por otra parte, Fernandes informó que la institución necesita conseguir una sede temporal en préstamo, con una superficie aproximada de 1.500 metros cuadrados, que pueda utilizar durante tres o cuatro meses.

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