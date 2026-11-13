¿Quién es Jorge Jaller? El nuevo embajador de Colombia en Venezuela

El canciller Omar Bula Escobar juramentó el jueves 12 de noviembre a Jorge Alberto Jaller Jaramillo como nuevo embajador de Colombia ante Venezuela.

Desde la sede diplomática en Caracas, el funcionario encabezará una agenda dirigida a dinamizar el comercio bilateral, desarrollar proyectos energéticos conjuntos y reforzar la vigilancia en la frontera compartida.

Según detalló la Cancillería colombiana en su cuenta oficial de X, Jaller Jaramillo también asumirá la tarea de proteger y asistir a los ciudadanos colombianos que residen en territorio venezolano.

La designación formal ocurrió el pasado 22 de octubre a través del Decreto 1596, luego de que las autoridades de Caracas otorgaran su aprobación diplomática.

​¿Quién es Jorge Jaller Jaramillo?

​Jorge Alberto Jaller Jaramillo de 51 años de edad, posee una amplia formación académica y empresarial. Obtuvo el título de abogado en la Universidad Pontificia Bolivariana y cursó una maestría en mercadeo en la Universidad Concordia, ubicada en Canadá.

​Antes de su llegada al servicio diplomático en Caracas, acumuló más de 25 años de experiencia en el sector privado. Asimismo, en septiembre de 2026 recibió el nombramiento como miembro independiente de la junta directiva de la empresa estatal petrolera Ecopetrol.

Prioridades en comercio, energía y frontera

​El plan de trabajo de Jaller se enfoca en tres áreas principales: el impulso a las inversiones recíprocas, el desarrollo de proyectos conjuntos de gas y electricidad, y el refuerzo de la vigilancia limítrofe.

​En el ámbito de la seguridad, el embajador respaldará la cooperación entre las fuerzas militares y policiales de ambos países para combatir el crimen organizado y mejorar el control migratorio.

La política exterior colombiana para el periodo 2026-2030 también contempla el acompañamiento a los esfuerzos regionales para la recuperación económica y la transición democrática de Venezuela.

​Atención consular y gestión por secuestro en Uribia

​Otra tarea fundamental de la misión será el trabajo articulado con los ocho consulados de Colombia en Venezuela. Jaller supervisará la situación de los ciudadanos colombianos detenidos en el país vecino para verificar el respeto a sus derechos y al debido proceso, con especial atención en aquellos casos donde existan denuncias por fallas judiciales.

​El inicio de funciones del diplomático ocurre mientras ambos gobiernos mantienen contactos por el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, raptada en suelo colombiano el miércoles 11 de noviembre.

El canciller Omar Bula Escobar conversó vía telefónica con su par venezolano, Oliver Blanco, quien ofreció apoyo para ubicar a los responsables, pues las autoridades de Bogotá presumen que los captores cruzaron hacia Venezuela para evadir a la fuerza pública ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella.

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