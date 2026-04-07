Así marcha la SPB y estos son los próximos juegos que verás por Meridiano

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SPB: en vivo para esta semana

Martes 7 de abril: Diablos de Miranda vs Cocodrilos de Caracas / inicio 7:00 p.m.

Miércoles 8 de abril: Diablos de Miranda vs Trotamundos de Carabobo / inicio 7:00 p.m.

Jueves 9 de abril: Centauros de Bolívar vs Spartans Distrito Capital / inicio 7:00 p.m.

Viernes 10 de abril: Cocodrilos de Caracas vs Pioneros del Ávila / inicio 7:00 p.m.

Sábado 11 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Diablos de Miranda / inicio 7:00 p.m.

Domingo 12 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Piratas de La Guaira / inicio 6:00 p.m.

Así marcha la tabla de posiciones en la SPB hasta el domingo 5 de abril:

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