Así marcha la SPB y estos son los próximos juegos que verás por Meridiano

Arranca la semana con una programación imperdible en la SPB en vivo y gratis junto a los especialistas en deportes.
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SPB: en vivo para esta semana
Martes 7 de abril: Diablos de Miranda vs Cocodrilos de Caracas / inicio 7:00 p.m.
Miércoles 8 de abril: Diablos de Miranda vs Trotamundos de Carabobo / inicio 7:00 p.m.
Jueves 9 de abril: Centauros de Bolívar vs Spartans Distrito Capital / inicio 7:00 p.m.
Viernes 10 de abril: Cocodrilos de Caracas vs Pioneros del Ávila / inicio 7:00 p.m.
Sábado 11 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Diablos de Miranda / inicio 7:00 p.m.
Domingo 12 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Piratas de La Guaira / inicio 6:00 p.m.
Así marcha la tabla de posiciones en la SPB hasta el domingo 5 de abril:
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