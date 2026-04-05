Baja sensible para Lakers: todos los detalles sobre la lesión de Luka Doncic

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Las alarmas se han encendido en Los Ángeles tras confirmarse la gravedad de la lesión de Luka Doncic. El base esloveno, que estaba firmando una campaña histórica, se vio obligado a abandonar la pista en Oklahoma City durante el tercer cuarto tras sentir un pinchazo en su pierna izquierda. Según informó Shams Charania, la lesión en el tendón de la corva lo mantendrá fuera de combate de manera indefinida, lo que supone un golpe devastador para unos Lakers que marchan terceros en la Conferencia Oeste con un balance de 50-27.

La baja llega en el pico de rendimiento de Doncic, quien en marzo promedió unos asombrosos 37,5 puntos por partido, incluyendo una exhibición de 60 tantos ante Miami Heat. Actualmente, lidera la liga en anotación (33,5 puntos de media) y es pieza fundamental en la generación de juego, siendo el tercero en asistencias de toda la competición. Sin su presencia, el equipo deberá defender su ventaja de un partido sobre Denver Nuggets para asegurar el factor cancha en la postemporada.

El MVP en el aire por la regla de los 65 partidos

La lesión no solo afecta las aspiraciones colectivas de los Lakers, sino también el legado individual de Doncic en esta temporada. Debido al nuevo convenio de la NBA, un jugador debe disputar al menos 65 partidos para optar a los premios individuales. Con esta baja, Luka se quedará anclado en 64 encuentros, lo que técnicamente lo excluye de la carrera por el MVP.

Ante esta situación, su agente Bill Duffy ya ha anunciado que solicitarán la "Impugnación por Circunstancias Extraordinarias". El entorno del jugador argumenta que Doncic perdió dos partidos debido al nacimiento de su segunda hija en Eslovenia y que su compromiso con la liga ha sido total, regresando a la competición apenas 48 horas después de cruzar el Atlántico. La NBA y la Asociación de Jugadores (NBPA) deberán decidir si hacen una excepción con el esloveno para que sus estadísticas récord puedan ser honradas.

Cronología y panorama de recuperación

La lesión: Distensión de isquiotibiales grado 2 (desgarro parcial).

Tiempo estimado: Entre 3 y 6 semanas (aprox. 35 días).

Retorno probable: Mediados de mayo (coincidiendo con las semifinales de Conferencia).

Impacto inmediato: Los Lakers cierran la fase regular ante rivales directos sin su máximo anotador.

La incertidumbre ahora se traslada a la profundidad del banquillo de los Lakers. Con la primera ronda de playoffs a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico deberá reconfigurar un esquema que dependía casi íntegramente de la magia del "77" para intentar sobrevivir a la primera eliminatoria y esperar un milagroso regreso en las rondas posteriores.

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