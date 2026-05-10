¡Barcelona bicampeón! El Barça vence al Madrid en el Camp Nou y conquista LaLiga

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El FC Barcelona no quiso dejar espacio a las dudas y salió decidido a sellar el campeonato ante su eterno rival. Desde los primeros minutos, el planteamiento de Hansi Flick asfixió a un Real Madrid que llegó con bajas sensibles como las de Mbappé y Valverde. La apertura del marcador llegó al minuto 8 gracias a una genialidad de Marcus Rashford, quien ejecutó un tiro libre impecable que se coló en el ángulo de Thibaut Courtois.

Sin dar tiempo a la reacción blanca, el Barça amplió la ventaja al minuto 17. Una combinación de alta factura terminó con una asistencia de lujo de Dani Olmo para Ferran Torres, quien definió con precisión al segundo palo para poner el 2-0. Aunque el Madrid intentó responder de la mano de Vinícius Júnior y un gol anulado a Jude Bellingham por fuera de juego, la solidez defensiva liderada por Pau Cubarsí mantuvo el arco en cero hasta el descanso.

Control total y fiesta en las gradas

En la segunda parte, el Real Madrid buscó recortar distancias con el ingreso de jóvenes como Franco Mastantuono y César Palacios, pero el Barcelona recuperó el control del mediocampo con las entradas de Raphinha y Frenkie de Jong. El partido se tornó físico, resultando en varias tarjetas amarillas, incluyendo amonestaciones para Bellingham y el debutante en el clásico blanco, Trent Alexander-Arnold.

El ambiente en el Camp Nou fue de celebración absoluta, marcada por la presencia de la cantante Olivia Rodrigo, cuyo logo lució el equipo en su camiseta. A partir del minuto 80, el cántico de "Campeones, campeones" retumbó en el estadio mientras el Barcelona administraba la posesión. Ni siquiera un conato de bronca al inicio del complemento ni las arremetidas finales de Vinícius lograron empañar la fiesta culé.

Un título con dedicatoria especial

Este campeonato representa el segundo título consecutivo bajo la gestión de Hansi Flick, quien dirigió el encuentro a pesar de haber recibido la triste noticia del fallecimiento de su padre en las horas previas. La plantilla mostró una unión inquebrantable, dedicando el triunfo a su entrenador en una noche donde el fútbol premió la regularidad del cuadro azulgrana a lo largo de la temporada 2025-26.

Con esta victoria, el Barcelona se prepara para recibir el trofeo de LaLiga hoy mismo sobre el césped del Camp Nou. El club ya tiene organizado el desfile de los campeones para mañana, celebrando una campaña donde recuperaron su dominio en el fútbol español y vencieron con autoridad en el Clásico que definía el destino del torneo.

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