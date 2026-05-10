Venezuela impone su fuerza en Egipto: 12 medallas y récords en el Mundial Junior de Pesas

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El pesista monaguense Ángel Rodríguez se consolidó como la figura central de la delegación al lograr una hazaña inédita: convertirse en el primer venezolano en ganar medallas de oro en mundiales junior de forma consecutiva. Compitiendo en la categoría de los 89 kg, Rodríguez dominó la plataforma con un total olímpico de 365 kg, cifra que le otorgó el campeonato mundial y un nuevo récord panamericano.

Su desempeño en las modalidades individuales fue igualmente dominante, estableciendo nuevas marcas para el continente en cada movimiento. En el arranque, se colgó el oro con un levantamiento de 168 kg. Posteriormente, en el envión, registró 197 kg para asegurar la medalla de plata, cediendo únicamente ante el representante de Kazajistán en un cierre de alta intensidad.

La cosecha dorada continuó con Mauricio Loaiza en la división de los 94 kg. Tras obtener la plata en el arranque con 166 kg, el criollo protagonizó una remontada espectacular en el envión. Con un levantamiento final de 207 kg, Loaiza no solo ganó el oro en la modalidad, sino que se proclamó campeón mundial de su categoría con un total de 373 kg.

Por su parte, la representación femenina brilló gracias a la guaireña Claudia Rengifo en los 69 kg. Rengifo demostró su superioridad técnica en el arranque al levantar 108 kg, estableciendo un récord panamericano y asegurando el metal dorado. Completó su destacada participación con dos medallas de plata adicionales: una en el envión (131 kg) y otra en el total olímpico (239 kg), tras un reñido duelo con la delegación china.

El éxito venezolano se extendió a otras categorías donde la consistencia fue la clave para subir al podio:

Yilihannys Jiménez (58 kg): Abrió la cuenta para el país con un bronce en arranque tras levantar 92 kg.

Diana Bellorín (63 kg): Sumó una presea de bronce en el total olímpico con una marca de 239 kg.

Bárbara Mendoza (+86 kg): Cerró la actuación criolla este viernes con un bronce en el arranque al alzar 110 kg.

Con estas 12 preseas obtenidas en Egipto, la halterofilia venezolana ratifica su estatus como potencia mundial en categorías formativas. El equipo no solo mejoró las siete medallas logradas en Lima 2025, sino que demostró una solidez técnica que posiciona a estos atletas como las grandes promesas del país de cara a los próximos ciclos olímpicos de mayores.

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