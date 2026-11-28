El Real Madrid vio cortada su racha de diez victorias consecutivas en todas las competencias al caer 2-1 frente al Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu, en un encuentro en el que los dirigidos por José Mourinho monopolizaron la posesión pero pagaron caro sus propios errores en defensa.

Pese a llevar la iniciativa desde el arranque, el cuadro merengue chocó con la falta de contundencia en tres cuartos de cancha y con la solidez del guardameta visitante Antonio Sivera, escenario que aprovechó Toni Martínez para abrir el marcador tras capitalizar una falla de Dean Huijsen en salida y definir ante Thibaut Courtois.

En el complemento se mantuvo el asedio madridista, pero una nueva equivocación del zaguero permitió a Ángel Pérez ampliar la ventaja para los vitorianos, que lograron su tercera victoria en el feudo blanco y apenas la quinta en 47 enfrentamientos históricos.

Kylian Mbappé recortó distancias en el tramo final para encender el cierre del compromiso, aunque la expulsión de Jude Bellingham por doble amonestación terminó por diluir el empuje local y dejó servido el terreno para que el líder Barcelona y el escolta Atlético de Madrid amplíen su margen en la tabla.

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