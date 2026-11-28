Los Leones del Caracas vinieron de atrás en el octavo episodio para derrotar 11-10 a los Tigres de Aragua este viernes en el Estadio Monumental Simón Bolívar, resultado con el que alcanzaron su tercera victoria al hilo y se colocaron a un juego del primer lugar de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El encuentro tuvo múltiples cambios en la pizarra tras un sexto capítulo de seis anotaciones para la novena capitalina —impulsado por un jonrón de tres carreras de Aldrem Corredor— y una reacción aragüeña en la parte alta del octavo que incluyó un cuadrangular de tres rayitas de Lorenzo Cedrola para voltear el marcador 10-8.

En el cierre de ese mismo inning, los melenudos fabricaron tres carreras decisivas con imparables impulsores de Wuilfredo Antúnez y Víctor Bericoto, además de un rodado de Lenyn Sosa que llevó al plato a Antúnez con la anotación de la diferencia, mientras el japonés Tomohiro Anraku (1-0) se acreditó la victoria pese a permitir el vuelacercas rival y Daniel Juárez (1-1) cargó con el revés.

Con este desenlace ante 7.841 aficionados, Caracas dejó su registro en 20-14 (12-7 en La Rinconada) antes de recibir este sábado a los Cardenales de Lara a las 6:00 p. m., mientras Aragua (21-13) buscará cortar su racha de dos caídas consecutivas en Maracay frente a los Tiburones de La Guaira a las 4:00 p. m.

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