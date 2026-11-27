Los Leones del Caracas derrotaron este jueves 9-8 a los Tigres de Aragua en once entradas en el Estadio Monumental Simón Bolívar, luego de que Yonathan Daza conectara un rodado impulsor en el cierre del último capítulo para dejar en el terreno al conjunto visitante.

El conjunto aragüeño abrió la pizarra en el primer inning mediante un doble de Jorbit Vivas y un sencillo de Gorkys Hernández, pero Caracas volteó el marcador de inmediato con doble de dos carreras de Leandro Cedeño e imparable de Aldrem Corredor; tras sumar otra rayita en el segundo acto, Víctor Bericoto amplió la ventaja a 6-2 en el cuarto episodio con su primer cuadrangular de la noche, antes de que Aragua igualara las acciones en el quinto con un rally de cuatro anotaciones que incluyó doble de Vivas, dos carreras por lanzamientos desviados de Nate Garkow y jonrón solitario de Oswaldo Cabrera.

En el cierre del séptimo tramo, Bericoto —quien cerró de 5-4 con cuatro impulsadas y tres anotadas— conectó su segundo vuelacercas del compromiso con Wuilfredo Antúnez en circulación para colocar el 8-6, aunque la novena bengalí volvió a empatar en la octava entrada con un rodado impulsor de Lorenzo Cedrola y un sencillo remolcador de Vivas frente a Keyber Rodríguez.

Tras mantenerse la paridad en el noveno y décimo episodio, la novena capitalina definió el encuentro en la baja del undécimo ante los envíos de José E. Martínez cuando, con un out en la pizarra, Daza conectó un rodado fuerte hacia la intermedia que no pudo ser controlado por Vivas, permitiendo la anotación de Juan Matheus desde la tercera base para respaldar la labor ganadora del relevista Dale Stanavich (una entrada y dos tercios en blanco).

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