Boca Juniors se lleva el Superclásico argentino: gol de Leandro Paredes y victoria en el Monumental

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Boca Juniors se llevó una victoria estratégica de la cancha de River Plate este domingo en la fecha 15 de la Liga Argentina. El único tanto del compromiso fue obra de Leandro Paredes, quien regresó al club de sus amores para esta temporada 2026 y convirtió un penal en el cierre de la primera mitad. Tras una mano en el área de Rivero confirmada por el VAR, el mediocampista batió el arco local y celebró con el icónico gesto del "Topo Gigio", silenciando a la afición que colmó el Estadio Monumental.

El encuentro representó la primera derrota de Eduardo "Chacho" Coudet desde su llegada a la dirección técnica de River Plate a inicios de marzo. El planteamiento del "Millonario" se vio condicionado por ausencias de peso y contratiempos físicos, especialmente tras la salida prematura de Sebastián Driussi por lesión en la primera etapa. Aunque el equipo local buscó el empate con insistencia durante el complemento, careció de la claridad necesaria en los metros finales para superar el bloque defensivo propuesto por el conjunto azul y oro.

Las bajas colombianas fueron un tema recurrente en la previa del clásico, ya que ni Juan Fernando Quintero ni Kevin Castaño pudieron ser de la partida. Quintero se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una lesión muscular días atrás que encendió las alarmas incluso en su selección nacional, mientras que Castaño no fue incluido en la convocatoria por decisión técnica. Por su parte, Boca dio minutos en el tramo final al experimentado Ander Herrera, quien ingresó con el brazalete de capitán para aportar jerarquía y asegurar el resultado en un estadio donde recientemente ha sido centro de polémicas.

Con este triunfo, Boca Juniors suma tres puntos vitales que le permiten escalar posiciones y avanzar con paso firme hacia la fase final del torneo Apertura. Para River, el resultado deja un sabor amargo no solo por la rivalidad, sino por la falta de variantes demostrada ante la ausencia de sus creativos titulares. La victoria xeneize ratifica la vigencia de sus refuerzos de élite y corta la racha positiva de su eterno rival en el momento más inoportuno del calendario.

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