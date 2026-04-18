La Real Sociedad repite la historia: Campeona de la Copa del Rey tras vencer al Atlético en los penaltis

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La Real Sociedad se consagró campeona de la Copa del Rey en Sevilla, cerrando un círculo histórico al derrotar nuevamente al Atlético de Madrid en una tanda de penaltis, tal como ocurrió hace casi cuatro décadas. El encuentro, que terminó empatado 2-2 tras la prórroga, mostró la resiliencia del conjunto txuri-urdin, que se adelantó en dos ocasiones gracias a los goles de Barrenetxea y Oyarzabal. Pese al empuje rojiblanco y los tantos de Lookman y Julián Álvarez que forzaron el tiempo extra, la precisión desde los once metros y la actuación heroica del joven guardameta Unai Marrero devolvieron el trofeo a San Sebastián.

Marrero, vistiendo una indumentaria inspirada en la que usó Luis Arconada en los años 80, detuvo los dos primeros penaltis lanzados por los especialistas Sorloth y Julián Álvarez. Por parte de la Real, Carlos Soler, Nico González, Sucic, Almada, Aihen y Baena cumplieron con su cometido antes de que Pablo Marín transformara el disparo definitivo. Esta victoria supone el cuarto título de Copa para la institución donostiarra en su novena final, consolidando el proyecto actual y elevando a figuras como Mikel Oyarzabal al estatus de leyendas vivientes del club.

Crónica de una final vibrante

El partido estuvo marcado por la efectividad de la Real Sociedad en los momentos críticos de la primera parte y la capacidad de reacción del Atlético de Madrid. Barrenetxea abrió el marcador en el primer minuto tras un centro de Guedes, y Oyarzabal amplió la ventaja de penalti justo antes del descanso. El Atlético dominó la posesión en la segunda mitad y logró la igualdad con un gol de Lookman y una genialidad individual de Julián Álvarez en el minuto 82. Tras una prórroga de alta tensión en la que ambos equipos tuvieron oportunidades para sentenciar, incluyendo un balón al palo de Julián Álvarez, el destino se decidió en el fondo donde se ubicaba la afición realista.

Esta derrota supone un golpe amargo para el Atlético de Madrid y especialmente para Antoine Griezmann, quien se despide sin poder conquistar el último título nacional que le restaba con el club madrileño, irónicamente ante el equipo que lo formó profesionalmente. Para la Real Sociedad, el triunfo ratifica su jerarquía competitiva en la década actual, sumando este éxito al obtenido en la final de 2020 y consolidando una estructura que vuelve a saborear la gloria en el torneo del K.O.

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