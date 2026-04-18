Promesa en Mallorca: tenista venezolana obtiene beca exclusiva en la academia de Rafa Nadal

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La tenista venezolana Gia Pineda ha sido seleccionada como la única beneficiaria de una beca de entrenamiento otorgada por la Rafa Nadal Academy tras su sobresaliente desempeño en un campamento celebrado en Chile. Radicada en la ciudad de Rancagua desde hace tres años, la joven de 14 años logró imponerse gracias a su disciplina y valores deportivos, evaluados rigurosamente por los entrenadores de la academia española durante una semana de intensas jornadas de trabajo. Este reconocimiento le permitirá trasladarse a Mallorca para perfeccionar su técnica bajo la metodología del multicampeón de Manacor.

Pineda se ha consolidado como una de las figuras emergentes más relevantes de la región, posicionándose actualmente entre las tres mejores jugadoras de Venezuela en su categoría y dentro del "top 50" suramericano para su edad. Su formación comenzó a los 11 años en la Corporación Municipal de Tenis de Rancagua y ha continuado en la escuela de alto rendimiento Sport Family, acumulando desde entonces múltiples trofeos nacionales e incursiones en el ámbito internacional.

Rumbo al profesionalismo en 2026

El día a día de la atleta refleja un compromiso absoluto con su evolución deportiva, manteniendo una rutina que combina nueve horas diarias de entrenamiento físico y técnico con estudios académicos especializados. Su estructura de trabajo incluye:

Entrenamiento de élite: Jornadas de 8:30 am a 5:30 pm dirigidas por un equipo multidisciplinario.

Formación académica: Clases de inglés y estudios en línea en un colegio diseñado para deportistas de alto rendimiento.

Proyección internacional: El objetivo central de su preparación es debutar formalmente en el circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF) durante este 2026.

A pesar de contar con la posibilidad de representar a otras naciones por vínculos familiares, Pineda ha expresado su firme deseo de vestir los colores de Venezuela en las competiciones oficiales de selecciones, una meta que espera concretar a medida que avanza en su transición hacia el profesionalismo.

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