Dinastía Limardo en Hungría: Venezuela inicia en Budapest camino hacia Los Ángeles 2028

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Rubén Limardo encabeza la delegación venezolana que competirá en la Copa del Mundo de espada en Budapest, Hungría, marcando el inicio de un nuevo ciclo competitivo con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El capitán de la selección nacional estará acompañado por sus hermanos, Francisco y Jesús Limardo, consolidando una vez más el liderazgo familiar en la élite de la esgrima internacional.

A sus casi 41 años, el campeón olímpico de Londres 2012 llega a la capital húngara ocupando el puesto 17 del ranking mundial. Su objetivo principal en este torneo es regresar al "top 16" de la clasificación global, lo que le permitiría obtener mejores cruces en las llaves de eliminación directa de las futuras competencias. De concretar su camino hacia la cita de 2028, Limardo alcanzaría una marca histórica de seis participaciones olímpicas, una cifra sin precedentes en la historia del deporte venezolano.

Composición del equipo y bajas

La delegación criolla combina la veteranía de los hermanos Limardo con el impulso de nuevas figuras:

Juventud en ascenso: Giuseppe Astorino y Alejandro Moncada completan el equipo, buscando sumar experiencia y puntos ante los mejores exponentes de la modalidad.

Ausencia por recuperación: Grabiel Lugo es la baja más destacada de la expedición, ya que se encuentra en fase de rehabilitación física tras su participación en los pasados Juegos de París 2024.

Este torneo en Budapest representa el primer paso de un ambicioso proceso de renovación y constancia, donde la experiencia acumulada por la dinastía Limardo sigue funcionando como el motor fundamental de la espada en Venezuela.

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