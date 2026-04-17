Voleibol Femenino

LPV 2026 EN VIVO: Este es el juego destacado para el domingo 19 de abril

La LPV 2026 trae un juego imperdible para este domingo 19 de abril por Meridiano Televisión

Por 2001online
Viernes, 17 de abril de 2026 a las 06:34 pm
LPV 2026 EN VIVO: Este es el juego destacado para el domingo 19 de abril

La Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV) 2026 continúa consolidándose en Venezuela, destacando por su crecimiento y relevancia. Con seis equipos en competencia, el torneo impulsa el talento nacional y fortalece el desarrollo del voleibol femenino en el país.

Jornada del fin de semana

Domingo 19 de abril

  • Guácharas de Monagas vs Nacionales de La Guaira. Inicio: 11:00 a.m.

Este encuentro podrás verlo en señal abierta y gratuita a través de Meridiano Televisión. O, si prefieres, en alta definición por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

La LPV 2026 consolida la profesionalización del voleibol femenino en Venezuela, ofreciendo espectáculo, alta competencia y proyección internacional en cada jornada. Sigue los mejores encuentros en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

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