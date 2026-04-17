LPV 2026 EN VIVO: Este es el juego destacado para el domingo 19 de abril

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Profesional de Voleibol Femenino (LPV) 2026 continúa consolidándose en Venezuela, destacando por su crecimiento y relevancia. Con seis equipos en competencia, el torneo impulsa el talento nacional y fortalece el desarrollo del voleibol femenino en el país.

Jornada del fin de semana

Domingo 19 de abril

Guácharas de Monagas vs Nacionales de La Guaira. Inicio: 11:00 a.m.

Este encuentro podrás verlo en señal abierta y gratuita a través de Meridiano Televisión. O, si prefieres, en alta definición por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

La LPV 2026 consolida la profesionalización del voleibol femenino en Venezuela, ofreciendo espectáculo, alta competencia y proyección internacional en cada jornada. Sigue los mejores encuentros en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.