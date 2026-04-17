¿A dónde ir a ver la final de la Copa del Rey por Meridiano Televisión?

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Este sábado 18 de abril se disputará la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Si quieres disfrutar del mejor ambiente, excelente comida y ver el partido, te invitamos a verlo en casa de los aliados de Meridiano Televisión en Caracas:

El Alazán

Brasero Steakhouse

Lee Hamilton

Puerkos El Paraíso

Puerkos Av. Casanova

Hard Rock Cafe Caracas

La Forchetta

El Tizón

Salón Cantón

Sótano Siete Cerro Verde

Club Táchira

Hermandad Gallega

Pollos Mario La Urbina

Pollos Mario Santa Mónica

Pollos Mario El Marqués

Pollos Mario San Bernardino

Pollos Mario Los Palos Grandes

Pollos Mario Chacaito

El Barquero

Costa Vasca La Castellana

Costa Vasca Club Altamira Athletic Club

Nola

Don Brasas Altamira

Barriott

FoodKart La Candelaria

FoodKart Cerro Verde con mesa de transmisión en vivo y premios.

Además, si eres apasionado de la gran pantalla, estas son las salas de Cinex en las que también se harán las proyecciones:

Cinex Tolón

Cinex El Recreo

Cinex Multiplazas El Paraíso

Cinex San Francisco

Cinex Metrópolis Barquisimeto

Cinex Sambil Paraguaná

No te lo pierdas, en vivo y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión y streaming meridiano.net/meridianotv o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo o Aba TV Go.

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