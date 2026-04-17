¿A dónde ir a ver la final de la Copa del Rey por Meridiano Televisión?

Este sábado 18 de abril se disputará la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Si quieres disfrutar del mejor ambiente, excelente comida y ver el partido, te invitamos a verlo en casa de los aliados de Meridiano Televisión en Caracas:
- El Alazán
- Brasero Steakhouse
- Lee Hamilton
- Puerkos El Paraíso
- Puerkos Av. Casanova
- Hard Rock Cafe Caracas
- La Forchetta
- El Tizón
- Salón Cantón
- Sótano Siete Cerro Verde
- Club Táchira
- Hermandad Gallega
- Pollos Mario La Urbina
- Pollos Mario Santa Mónica
- Pollos Mario El Marqués
- Pollos Mario San Bernardino
- Pollos Mario Los Palos Grandes
- Pollos Mario Chacaito
- El Barquero
- Costa Vasca La Castellana
- Costa Vasca Club Altamira Athletic Club
- Nola
- Don Brasas Altamira
- Barriott
- FoodKart La Candelaria
- FoodKart Cerro Verde con mesa de transmisión en vivo y premios.
Además, si eres apasionado de la gran pantalla, estas son las salas de Cinex en las que también se harán las proyecciones:
- Cinex Tolón
- Cinex El Recreo
- Cinex Multiplazas El Paraíso
- Cinex San Francisco
- Cinex Metrópolis Barquisimeto
- Cinex Sambil Paraguaná
No te lo pierdas, en vivo y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión y streaming meridiano.net/meridianotv o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo o Aba TV Go.
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