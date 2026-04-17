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¿A dónde ir a ver la final de la Copa del Rey por Meridiano Televisión?

Meridiano Televisión tiene el mejor plan para este sábado 18 de abril en alianza con los mejores locales de Caracas y el interior del país

Por 2001online
Jueves, 16 de abril de 2026 a las 11:55 pm
¿A dónde ir a ver la final de la Copa del Rey por Meridiano Televisión?

Este sábado 18 de abril se disputará la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Si quieres disfrutar del mejor ambiente, excelente comida y ver el partido, te invitamos a verlo en casa de los aliados de Meridiano Televisión en Caracas:

  • El Alazán
  • Brasero Steakhouse
  • Lee Hamilton
  • Puerkos El Paraíso
  • Puerkos Av. Casanova
  • Hard Rock Cafe Caracas
  • La Forchetta
  • El Tizón
  • Salón Cantón
  • Sótano Siete Cerro Verde
  • Club Táchira
  • Hermandad Gallega
  • Pollos Mario La Urbina
  • Pollos Mario Santa Mónica
  • Pollos Mario El Marqués
  • Pollos Mario San Bernardino
  • Pollos Mario Los Palos Grandes
  • Pollos Mario Chacaito
  • El Barquero
  • Costa Vasca La Castellana
  • Costa Vasca Club Altamira Athletic Club
  • Nola
  • Don Brasas Altamira
  • Barriott
  • FoodKart La Candelaria
  • FoodKart Cerro Verde con mesa de transmisión en vivo y premios.

 Además, si eres apasionado de la gran pantalla, estas son las salas de Cinex en las que también se harán las proyecciones:

  • Cinex Tolón
  • Cinex El Recreo
  • Cinex Multiplazas El Paraíso
  • Cinex San Francisco
  • Cinex Metrópolis Barquisimeto
  • Cinex Sambil Paraguaná

No te lo pierdas, en vivo y gratis por señal abierta de Meridiano Televisión y streaming meridiano.net/meridianotv o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUnoGo o Aba TV Go.

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