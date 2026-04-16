"En Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción": Mbappé tras la eliminación europea

Suscríbete a nuestros canales

El delantero francés, autor del tercer tanto madridista en el Allianz Arena, utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a la afición merengue en un momento crítico de la temporada. A través de una fotografía en blanco y negro, donde se le observa de espaldas tras la caída en Múnich, Mbappé reconoció la decepción que supone quedar fuera de la competición continental más importante, pero enfatizó la necesidad de una reflexión interna inmediata.

El mensaje del delantero

"Intentamos hasta el final, pero no fue suficiente", expresó el jugador al referirse a la serie contra el Bayern, que terminó con un marcador global de 5-3. El atacante insistió en que el equipo debe analizar profundamente los errores cometidos en esta eliminatoria para evitar que se repitan episodios similares en el futuro.

Más allá del análisis táctico, el mensaje de Mbappé se centró en la identidad del club: "En Madrid, el fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. Pero te prometo una cosa: comenzaremos a ganar de nuevo, y muy pronto". Con estas palabras, el francés buscó proyectar resiliencia y compromiso con el objetivo de cerrar la campaña actual recuperando la senda de la victoria.

Un golpe duro para la temporada

La eliminación ante el Bayern en cuartos de final ha supuesto un duro golpe para las aspiraciones del conjunto blanco, que había depositado grandes esperanzas en esta edición de la Champions. La autocrítica del vestuario se hace evidente ante la urgencia de reajustar piezas y retomar la confianza, considerando que el calendario sigue exigiendo resultados en el ámbito doméstico. El pronunciamiento de una figura central como Mbappé marca la pauta de cómo el equipo pretende afrontar el resto de la temporada, bajo la premisa de no dar ninguna competición por perdida.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.