Los mejores cuatro equipos de Europa: definidas las semifinales de Champions League

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La UEFA Champions League 2026 ha quedado reducida a sus cuatro aspirantes definitivos al título. Tras la conclusión de los cuartos de final, el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, se perfila como el gran candidato tras superar con solidez al Liverpool. Junto a los parisinos, el Bayern Múnich alcanzó su boleto en un duelo memorable ante el Real Madrid, mientras que el Atlético de Madrid y el Arsenal completan el cuadro tras dejar en el camino al FC Barcelona y al Sporting de Lisboa, respectivamente.

Resultados de los cuartos de final

La fase de cuartos cerró con marcadores que confirmaron la intensidad de esta edición:

Paris Saint-Germain (4-0 Global): El campeón resolvió su llave con autoridad ante el Liverpool, ganando 2-0 tanto en la ida como en la vuelta.

Atlético de Madrid (3-2 Global): En una serie ajustada, el cuadro colchonero logró imponerse tras su victoria inicial 0-2 en el Camp Nou y resistir la vuelta en casa pese a caer 1-2.

Arsenal (1-0 Global): Con un planteamiento sólido, el conjunto londinense selló su clasificación tras un triunfo por la mínima en Lisboa y un empate sin goles en el Emirates.

Bayern Múnich (5-3 Global): El conjunto bávaro protagonizó la llave más vibrante al remontar y superar al Real Madrid, tras ganar 1-2 en el Bernabéu y cerrar con un espectacular 4-3 en el Allianz Arena.

El camino a la final: Cruces de semifinales

Los duelos por el pase a la gran final se disputarán a finales de abril y principios de mayo, prometiendo choques de alto nivel táctico y competitivo:

Paris Saint-Germain vs. Bayern Múnich: La ida tendrá lugar en el Parque de los Príncipes (28 o 29 de abril) y la vuelta se jugará en el Allianz Arena (5 o 6 de mayo).

Atlético de Madrid vs. Arsenal: La serie iniciará en el Estadio Metropolitano (28 o 29 de abril) y concluirá en el Emirates Stadium (5 o 6 de mayo).

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