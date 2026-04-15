Real Madrid despide a su ícono eterno: Fallece el defensor José Emilio Santamaría

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El fútbol mundial está de luto. José Emilio Santamaría, figura emblemática del Real Madrid, falleció a los 96 años. La noticia fue dada a conocer por el propio club, que expresó su pesar por la partida de quien considera una de las leyendas más importantes en su historia.

Un pilar de la era dorada del Madrid

La trayectoria de José Emilio Santamaría quedó marcada por su paso firme en la defensa del conjunto blanco durante una de sus etapas más gloriosas. Su llegada al Real Madrid lo posicionó rápidamente como una pieza clave en el esquema del equipo, gracias a su solidez, liderazgo y lectura del juego.

Formó parte de una generación que consolidó el dominio del club en Europa, contribuyendo a construir una identidad ganadora que aún hoy define al equipo.

Un defensor de referencia en el fútbol internacional

Santamaría no solo destacó por su rendimiento en el terreno de juego, sino también por su inteligencia táctica. Su estilo sobrio y efectivo lo convirtió en un referente en la zaga, siendo recordado como uno de los grandes defensores de su tiempo.

Su legado trasciende estadísticas, ya que su influencia ayudó a elevar el nivel competitivo del fútbol europeo en una época clave para su expansión.

Del césped al banquillo

Tras poner fin a su carrera como jugador, el exdefensor continuó ligado al deporte desde otra faceta. Asumió responsabilidades como entrenador, llegando incluso a dirigir a la Selección de fútbol de España en la Copa Mundial de la FIFA 1982.

Su paso por el banquillo reflejó su profundo conocimiento del juego, así como su compromiso con el desarrollo del fútbol.

El mensaje de despedida del Real Madrid

Tras conocerse su fallecimiento, el Real Madrid emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida de Santamaría, destacándolo como una de las figuras más grandes no solo del club, sino del fútbol mundial.

El reconocimiento institucional deja en evidencia el impacto que tuvo su figura dentro de la historia madridista.

Un legado que no se apaga

La historia de José Emilio Santamaría queda ligada para siempre al crecimiento del Real Madrid como potencia global. Su disciplina, talento y entrega lo convierten en un nombre imposible de olvidar.

Hoy, el fútbol despide a un ícono, pero su legado seguirá vivo en cada recuerdo de la afición y en la memoria de una institución que lo considera eterno.

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