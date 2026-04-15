¿Pablo Escobar quería secuestrar a Michael Jackson? El hijo del capo revela esta curiosa historia

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Una reciente revelación incluida en la serie documental "Dear Killer Nannies: Criado por sicarios", estrenada este 1 de abril de 2026 en plataformas de streaming, ha expuesto uno de los planes más audaces y desconocidos de Pablo Escobar. Según el testimonio de su hijo, Sebastián Marroquín (nacido como Juan Pablo Escobar), el narcotraficante planeó en 1988 la contratación de Michael Jackson para un espectáculo privado en Colombia. Sin embargo, el objetivo real de la invitación no era meramente recreativo: Escobar pretendía secuestrar al artista tras su llegada al país para exigir un rescate estimado en 60 millones de dólares.

Detalles del plan y logística de captación

De acuerdo con el relato de Marroquín, la idea surgió ante su propio deseo de ver al artista internacional, de quien era un ferviente seguidor. Escobar, aprovechando la infraestructura de la Hacienda Nápoles y su capacidad financiera, estuvo dispuesto a ofrecer inicialmente hasta 3 millones de dólares para asegurar la presencia de Jackson en una fiesta de cumpleaños. El plan operativo consistía en captar al equipo del cantante mediante emisarios y el pago de honorarios de alto nivel, una vez finalizada la presentación, se le impediría la salida del recinto bajo la premisa de que su liberación tendría un costo equivalente al dinero que el cartel buscaba recuperar o generar como excedente.

El uso de las pistas de aterrizaje privadas y la seguridad del cartel garantizaban el control total sobre el traslado del artista.

Cancelación del proyecto y quiebre personal

El testimonio señala que el plan nunca llegó a ejecutarse debido a dos factores principales. En primer lugar, la postura de Marroquín, quien al comprender la naturaleza criminal de la propuesta de su padre, manifestó su rechazo y dejó de admirar públicamente al cantante como medida de protección para el artista. En segundo lugar, el incremento de la presión estatal sobre las propiedades de Escobar y la posterior confiscación de la Hacienda Nápoles por parte del Gobierno colombiano dificultaron la logística necesaria para un evento de tal magnitud.

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