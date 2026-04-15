¡Karol G hace historia! La artista impulsó más de 35 emprendimientos latinos durante su presentación en Coachella

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Durante su reciente presentación en el Festival de Coachella, la cantante Karol G integró una faceta de responsabilidad social a su despliegue artístico. Bajo su coordinación, se habilitó un mercado itinerante que albergó a más de 35 emprendimientos liderados por ciudadanos migrantes. El objetivo de este espacio fue brindar a pequeños comerciantes y creativos latinos la oportunidad de vender sus productos y establecer conexiones con el público internacional que asiste anualmente al evento en California. Esta acción marca un precedente en el festival, al utilizar la plataforma de un artista principal para el desarrollo económico de terceros.

Visibilidad y conexión con nuevos mercados

El proyecto se centró en ofrecer una plataforma de visibilidad para iniciativas que abarcan desde el diseño de moda y la artesanía hasta propuestas gastronómicas con sello hispano. Los emprendedores seleccionados pudieron presentar sus marcas ante potenciales socios y consumidores, aprovechando el flujo de asistentes al festival para fortalecer su presencia en el mercado norteamericano. Según voceros vinculados a la organización, la iniciativa buscó reducir las barreras de entrada que suelen enfrentar los emprendedores migrantes para acceder a espacios de comercialización de alto perfil, permitiéndoles generar ingresos directos y ampliar su red de contactos.

Impacto cultural y liderazgo de la artista en 2026

La creación de este mercado cultural es parte de una estrategia que busca llevar el impacto de la carrera de Karol G más allá de la industria discográfica. Al facilitar este tipo de espacios, la artista reafirma su rol como motor de cambio social dentro de la comunidad latina en los Estados Unidos.

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