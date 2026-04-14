Chepa Candela: En la quinta Miss Venezuela andan con las uñas afiladas

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¡Feeeliiizzz martes “for everybody”! Yyy aquí me tienen, como siempre, ¡fajada frente al teclado! Procesando lo más calientico del acontecer farandulero de aquí, de allá y un poco más lejitos…

Miss Venezuela

Y entrando en materia, enseguida paso a batirles que en la QUINTA MISS VENEZUELA, andan con el ojo bien pelao, revisando la catajarra de postulaciones que han llegado a la plataforma del certamen, pues en las redes se ha visto de todo… y los organizadores no quieren que se les filtren “influencer” sin chance, mujeres repetidas como barajitas, con doble nacionalidad (sin papeles en regla) y hasta con identidad y conducta dudosa porque quieren que este año, el templete sea un poco más limpio, no genere controversia negativa… y sea electa la que realmente merezca la corona… El cuentico de siempre, pues… ¡Sííí, señores!... Según la orden captada por mis camataguas, la orden es no repetir la escenita que armó la EMELY BARILE (¿Les suena ese nombrecito?) el año pasado en sus redes cuando armó aquella pataleta para obligar a Nina Sicilia a dejarla como candidata oficial, y la conducta de la susodicha desagradó a propios y extraños…y finalmente la dejaron “como la guayabera” (Entiéndase: ¡por fuera!). Bueno, en esta oportunidad buscan evitar segundas partes, borrando de un solo plumazo al pocotón de federicas y nada agraciadas" muchachas que pretenden entrar a la edición de este año, sin tener condiciones… Así que aquellas que pretenden ser una miss, déjense de cuentos porque clarito se les ve que lo que son es una “más”…

Vanessa Carmona

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que VANESSA CARMONA (¿Se acuerdan de ese cuerpo?), salió ¡con las tablas en la cabeza! por no coger consejos, ya que luego de volver al país y montar una tienda a todo trapo, finalmente, la cosa no resultó como esperaba… y tuvo que bajar la “Santamaría”, pues no vendió ni un par de pantaletas, que, de paso, valían un ojo de la cara… Lo curioso del cuento es que a la expaparazi de La Bomba le advirtieron muchas veces que vendiera su ropita de forma online y que no gastara ese realero en un local tan lujoso, pero se la echó de sabelotodo del negocio… y quedó “más quebrada que palo de piñata”. Consecuencias: Le toca vender su mercancía por las redes... ¿Qué irá a inventar ahora para redondearse la arepa?... porque para la “pícola pantalla” no le veo ningún chance de regresar… ya que hay como demasiada competencia y abundan las caras frescas, y, por supuesto, las malazas que solo saben mostrar el “tetero” y el fundillo relleno, porque talento no tienen…

Henrys Silva

Yyy “avanti” con el cotilleo, les cuento que desde los predios de Venezolana de TV me acaba de reconfirmar que, efectivamente, HENRYS SILVA estuvo por esos lares el martes de la semana pasada… y que, tal como se los adelanté, al parecer, sí le hicieron una importante propuesta para hacerse cargo de un programa de entretenimiento que iría todos los jueves en horario nocturno, ya que, como también les dije, la programación del canal estatal será reestructurada y la idea es meter caras conocidas para darle mayor atractivo a la pantalla… y para que la gente se enganche, como en los viejos tiempos cuando estuvo “codo a codo” con el resto de las televisoras… y hasta les ganaba el rating… Por eso, se estarían convocando a ciertas figuras con ofertas económicas importantes… Ahí está el caso del animador de Sábado Sensacional, quien deberá resolver su situación contractual con Venevisión para luego firmar con VTV; si finalmente acepta lo que, supuestamente, le están ofreciendo… “Su reunión con la gerencia del canal va por buen camino”, me comentó mi fuente de dicha televisora… igual al caso de Leonardo Villalobos… De manera que no es de extrañar que ambos dos se instalen en los predios de Los Ruices”… Aunque el Henrys Silva no ha soltado prenda al respecto, mientras que el Villalobos ni niega, ni afirma la cosa, dejando la duda en el aire…

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