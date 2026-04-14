¿Por qué renunció? Los detalles de la armaga salida de Paula Bevilacqua tras fuertes conflictos

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La actriz y presentadora Paula Bevilacqua causó revuelo en las redes sociales al anunciar su renuncia en el programa “Zona I”, y alegó problemas con la producción y la nueva gerencia del Canal-i, una situación que describió como un “plan orquestado” para supuestamente perjudicar su imagen pública.

Tras varios chismes que rondan los pasillos de ese canal, y la reciente renuncia de otro de sus presentadores, Diego Kapeky, por "desacuerdos irreconciliables", Paula compartió un comunicado y un video en su cuenta de Instagram, revelando algunos detalles del motivo de su renuncia del programa, donde, según ella, se le acusó de tener mala actitud con los demás, lo que desmintió rotundamente.

“Con Canal i yo no tengo problemas, ni los tuve en todo este tiempo. El problema real tiene nombre: Rafael Milano, quien se encargó desde que llegó de dejar claro que solo le importan sus intereses y el de sus amigos cercanos... No le interesa la ética, mucho menos el resultado de un programa… Me quedo con lo bueno, seguir sumando experiencias y gente que conocí gracias a las entrevistas que tuve con personas increíbles durante el tiempo que duró. Todas las etapas tienen su cierre; lo lamentable es que existan personas que sean capaces de actuar de manera tan poco ética”, dice parte del comunicado de Paula Bevilacqua.

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