Chepa Candela: Paula Bevilacqua firmó tremendo contrato

¡¡Jeeelouuu!!...Yyy en plena mitad de semana, les doy una vez más, la bienvenida a los miles y miles de lectores y seguidores (¡Y a los que son también!) y que ¡pelen esa pepa! de ojos para posarla en ésta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero, donde las tramoyas, brollos, bretes, tretas y rollos, siguen estando a la orden del “day”!...

Alexander Valbuena

Yyy sin más preámbulos arranco con el “parling” para contarles que el ganador del reality (Para buscar nuevos talentos) de Canal I, un tal; ALEXANDER VALBUENA, todavía está esperando el contrato que le prometieron como premio…y pasan y pasan los días…y “nai, nai., nai, nai”, por lo que piensa que la cosa se quedó en puro cuento, pues su nombre no se menciona ¡ni por equivocación¡ para algún nuevo proyecto de dicha televisora…y aunque tenía la esperanzas de que lo metieran en “Y qué hay de nuevo”, por lo visto también se quedará “papelón”…¡Síii, señores!...Una fuente ligada al susodicho me sopló, aquí, en la patica de mi oreja izquierda, de cuyo lóbulo cuelga una gran argolla de carey con circones incrustados, que los nervios cargan de cama al chamo, pues por mucho que se pasea por los pasillos del Canal I a ver si a algún productor le pone el mojo, nada que se acuerdan de él…y nada que se produce la esperada llamada por parte de la gerencia de producción…¡Umjum!…¿No será que al Alexander Valbuena le pintaron pajaritos preñados y se los creyó?...¡A mí me late!...

Paula Bevilacqua

Desde los mismos pasillos de dicho canal I me llega la ondas de que PAULA BEVILACQUA ¡anda tirando cohetes! Pues firmó un jugoso contrato con “Los Vergatarios de FC” (De la Liga Monumental de Fútbol),para ser la imagen oficial por toda la temporada 2025, motivo por el cual se meterá su buen “biyuyo” , redondeándose la arepa de esa manera, porque lo que gana en Canal I, se le acaba al día siguiente de la quincena, por lo poquitico que es…¿Así como lo están leyendo!...La susodicha pudo agarrar este buen “tigrito” que si bien no es que sean millones, al menos le permitirá ayudar a su marido Cristóbal Lander (¿Y qué será de la vida de ese cuerpo?) con los gastos de la casa…y a mantener los dos “retoños” que tienen…O sea, ya la pareja no se verá tan alcanzada, buscando medio para completar un real…Por cierto que me contaron que detrás del mentado contrato, ique, andaban otras animadoras “como caimán en bocas de caño”… pero finalmente fue la Paula Bevilacqua la que se quedó con el tolete…

Henrys Silva

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que al regresar de España, lo primero que hizo el HENRYS SILVA fue salir “espepitao” rumbo a la Colina para volver a agarrar su “coroto” en Sábado Sensacional, ya que la bola de que no volvería al mismo, empezó a correr desde unos días para acá, así como se regó lo de su renuncia el año pasado…De manera que para ponerle un freno a los “dimes y diretes” y terminar de una vez con la incertidumbre y para que las “viperinas” dejaran de hablar ”gamelote”, el Henry Silva volvió a instalarse en Venevisión, de donde nunca se ha ido, pues el motivo de su ausencia de la “pícola pantalla” fue darse una vueltica por “La madre patria” para disfrutar de unas cortas vacaciones…y que no diga que no, porque hace mes y piquito, mis fuentes lo vieron en el aeropuerto cuando hacia su chequeo para encaramarse en el avión que lo llevó a los predios de Madrid…¡Y oooléee!...

