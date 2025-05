Aleska Génesis cuenta su versión sobre el encontronazo con Maripily y Julia: Yo estaba respondiendo mi pregunta y las dos me gritaron

Suscríbete a nuestros canales

Durante una entrevista con el programa Despierta América de Telemundo, Aleska Génesis relató detalles del momento incómodo vivido en una gala de "La Casa de los Famosos", el pasado domingo, cuando Maripily le gritó en una de las pausas por un breve acercamiento con Maripily Rivera y una discusión con Julia.

La modelo venezolana ya había expresado en una entrevista del lunes que Maripily era "cambiante de opinión, un día te quiere y al otro no", pero en este momento, relató que Maripily se había acercado al camerino y “Tuvo un gesto bonito conmigo, entró, me saludó, hablamos. Me dijo que había estado preocupada por mí tras lo de la cárcel. Yo tomé ese gesto como algo muy bonito”, dijo Aleska, añadiendo que respondió con cordialidad y le escribió más tarde para agradecerle el gesto. “Ahí demostré que realmente quiero estar en paz. Yo no quiero problemas con nadie.”

No obstante, durante la gala del domingo, la historia fue otra, “Estaba Julia también, y cuando nos entrevistaron las mismas personas del programa, a Julia le preguntaron sobre mí, ella respondió con su punto de vista y luego me preguntan a mí qué opino, pero cuando empiezo a responder, Julia se mete en mi entrevista, alzando la voz”, relató. “Y allí es cuando entra Maripily a gritar desde lejos.”

Aleska enfatizó que su intención sigue siendo evitar conflictos. Sin embargo, el momento fue captado por las cámaras y aunque se observa que Aleska no le responde más, Maripily no conforme con las palabras dichas fuera del aire continuó contra Aleska a través de sus redes sociales.

