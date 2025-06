Isabel Preysler reaparece en Premios ELLE: responde a preguntas sobre Vargas Llosa

Suscríbete a nuestros canales

Isabel Preysler (74 años) reapareció en los Premios ELLE Style 2025 tras meses alejada de la vida pública, acompañada por sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer.

Al llegar a la alfombra roja recibió diversas preguntas por si había dado el pésame a la familia de su ex Mario Vargas Llosa —fallecido recientemente— respondió con visible incomodidad: "Siempre decís lo mismo. Sí que me veis. He estado en casa todo este tiempo", una declaración que reflejó su firme decisión de mantener privacidad sobre el tema mientras retomaba su presencia pública en un evento de moda que marcó su regreso al circuito social tras el duelo personal.

Tras la muerte de Vargas Llosa —con quien mantuvo una relación de ocho años hasta su separación en 2022—, Preysler permaneció un mes "blindada" en su mansión de Puerta de Hierro (Madrid), según fuentes cercanas que la describieron "en shock" pese a la ruptura. Su silencio se extendió a su familia: solicitó a sus hijos y nueros no hacer declaraciones, mientras Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel, zanjó el tema calificando el romance como "un pequeño paréntesis en la vida de mi padre" y afirmando que la ausencia de condolencias de Preysler era "mejor así".

