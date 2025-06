Paloma San Basilio se alegra de haber rechazado a Donald Trump: Nunca me gustaron los millonarios

Suscríbete a nuestros canales

Durante su entrevista con Risto Mejide para 'Viajando con Chester', Paloma San Basilio (74 años) describió sin filtros sus encuentros con Donald Trump en Atlantic City, donde el entonces empresario asistió como fan a uno de sus conciertos sin que ella lo reconociera inicialmente: "Me dijeron que el hotel era de él y que había venido a verme".

La representante española de Eurovisión 1985, quien minutos después recibió una llamada de Trump en su suite mientras "estaba cansada, desmaquillándome y dando saltos encima de la cama", situación que resolvió con un contundente "Dile que estoy descansando" al rechazar el contacto.

La artista enfatizó su postura ante Mejide: "No me arrepiento [...] A mí los millonarios nunca me han gustado; lo de la tarjeta de crédito no me atrae", cuestionando además lo que denomina "erótica del poder": "Ese poder no lo entiendo, no lo entiendo", mientras contextualizaba el episodio con humor al bromear sobre su posible destino alterno: "Yo pude ser Melania, más pequeñita y no tan cabreada", cerrando así una anécdota que ya había compartido previamente en 'Aruser@s' con Alfonso Arús, reafirmando su coherencia ante figuras de influencia económica.

