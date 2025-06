Pepe Aguilar responde a las acusaciones de Gussy Lau sobre congelar su carrera: No vine a fregar a nadie

Suscríbete a nuestros canales

Tras las declaraciones de Gussy Lau en junio de 2025 —donde acusó a Pepe Aguilar de "bloquear" su carrera musical tras finalizar su relación laboral—, el intérprete mexicano respondió en entrevista con Pati Chapoy que revisará la situación: "Voy a poner atención a ver qué está pasando [...] haré justicia", enfatizando su postura con la frase: "Yo no vine a esta vida a fregar a nadie".

El conflicto se originó en 2022 cuando Lau, entonces compositor de Aguilar y 15 años mayor que Ángela Aguilar (18 en ese momento), filtró sin consentimiento fotos íntimas donde ambos se besaban, hechos que la cantante denunció en un video viral: "Me siento violada de la posibilidad de decidir sobre mi vida, mi cuerpo y mi imagen [...] confié en quien no debía", lamentando además daños económicos y familiares.

Pese a que Lau justificó las imágenes como un "error" de un amigo que capturó su Close Friends de Instagram, Pepe Aguilar rompió vínculos profesionales con él, lo que ahora impide a Lau lanzar música por restricciones contractuales: "No puedo sacar mi música [...] en el contrato se supone que ellos la publican y no lo hacen", reclamo que Aguilar evalúa resolver manteniendo su compromiso de no dañar carreras pero sin mencionar una reconciliación con el expareja de su hija, quien sigue enfocada en su trayectoria musical lejos de polémicas.

