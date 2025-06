"Mamma Mia 3" negocia con Sabrina Carpenter: productora revela posible rol en secuela

Suscríbete a nuestros canales

La productora Judy Craymer reveló en Deadline que Mamma Mia 3 avanza con un guion en desarrollo y negociaciones con Sabrina Carpenter para unirse al elenco, sugiriendo que la artista —actualmente en la cumbre de su carrera con éxitos como "Please Please Please"— interpretaría a "una diosa o alguna pariente que se parecería mucho a Meryl Streep", aunque aclaró que "pasará cuando tenga que pasar".

Craymer destacó la influencia de ABBA en nuevas generaciones: "La generación de Sabrina Carpenter, Dua Lipa e incluso Pink están influenciadas por sus canciones", reforzando la lógica del fichaje dado que Carpenter frecuentemente incluye temas del grupo sueco en sus conciertos y mantiene amistad con Amanda Seyfried (Sophie en la saga), quien podría facilitar su integración.

La cantante estadounidense, con experiencia actriz en filmes como "Clouds" (2020) y series como "Orange Is the New Black", demostró además su conexión con el universo fílmico de Streep al recrear escenas de "La muerte me sienta bien" (protagonizada por Streep en 1992) en su videoclip "Taste" junto a Jenna Ortega, un detalle que Craymer considera un "círculo perfecto" simbólico.

Pese a la cautela de la productora al evitar spoilers, confirmó que el personaje de Donna (Meryl Streep) "reaparecerá" y que el elenco original retornará, generando expectativa sobre cómo se articulará la trama entre el pasado mitológico griego —escenario del segundo filme— y nuevos giros familiares en la isla Kalokairi.

