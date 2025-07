De la fama a llenarse los bolsillos: Caramelo no solo ganó la Casa de Los Famosos, también consiguió reconocimiento y mejor vida

Suscríbete a nuestros canales

Desde que salió de La casa de los famosos All-Stars con el título de campeón, Caramelo no solo se ha ganado el cariño del público, también está viendo cómo su cuenta bancaria empieza a reflejar el impacto de su fama.

El dominicano le confesó a Clarissa Molina el giro que ha dado su vida desde su participación y además victoria en la Casa de Los Famosos y reveló que él era quien menos cotizaba de todas las celebridades en la casa: “El que ganaba menos era yo adentro, eran 5 mil que me daban”.

Aunque su salario semanal no fue el más alto, Caramelo ha sabido cómo aumentar sus ingresos realizando campañas, presentaciones y entrevistas, con lo que se ha posicionado como una figura que empieza a capitalizar su popularidad.

Más allá de lo económico, el exhabitante del reality también habló de su lado más humano. Compartió que lo más difícil de esta nueva etapa ha sido separarse de sus hijos.

"Yo quería dinero y fama era para tener más tiempo pa poder dedicárselo a mis hijos, pero ahora tengo menos tiempo que antes cuando yo trabajaba.. Pero siempre me aseguro de que por lo menos mis hijos me vean, los llamo FaceTime, hablo con ellos… Yo siempre le digo a la mamá: ‘No hagas que mis hijos se olviden de mí’”.

La entrevista dio para tocar el tema de su relación con Manelyk, que ha sido tanto criticada como apoyada pues muchos dicen que la Mane es una interesada y, ante estás acusaciones, Caramelo defendió su relación: “Ella me ayuda muchísimo, ella es bacana... Y, además, yo no soy un pariguayo, no es como que me voy a dejar chapear”. Según él, fuera del foco mediático, “Mane” es una mujer muy distinta: más cercana, cariñosa y real. “Hasta la voz le cambia”, dijo con una sonrisa.

