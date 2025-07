¡Doloroso!: La "Malandra Elizabeth" confiesa su más triste recuerdo

La actriz Dennys Hernández, recordada por su icónico personaje de La Malandra Elizabeth, ha confesado finalmente su experiencia en su paso por la televisión. En una entrevista con Luis Olavarrieta, la comediante venezolana reveló los abusos, humillaciones y tragedias personales que marcaron su carrera.

Su popular personaje nació en El Show de López, pero su permanencia fue corta ya que según cuenta, no quiso mantener relaciones sexuales con un director a cambio de conservar su trabajo.

"Me dieron las llaves de un apartamento en la playa y me dijeron: ‘Te vas con él o te boto’. Les dije que me botaran. Y me botaron.”