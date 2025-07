¿De quien es la idea de los outfits de Belinda en 'Mentiras'?: más que una serie una pasarela de moda y estilo

Suscríbete a nuestros canales

Belinda no entra a una producción para simplemente interpretar un personaje: llega a reescribir las reglas. Así quedó demostrado en Mentiras, La serie, donde no solo dio vida a Daniela, uno de los papeles principales, sino que convirtió cada escena en un desfile no oficial de estilo.

Durante una entrevista reciente con CNN en Español, tanto Belinda como su compañero Luis Gerardo Méndez revelaron que gran parte del vestuario no fue elegido por producción, sino extraído directamente del guardarropa personal de la cantante. Y no se trató de “una pieza prestada” o “un detalle especial”. No. Fue más bien una toma de control total: "Puse algunas cosas", respondió entre risas, pero enseguida se corrigió con precisión quirúrgica: "No, más de la mitad."

Actriz, estilista y reina del drama

El director y la producción pudieron haber tenido un concepto claro para el look del personaje, pero, según Méndez, la verdadera inspiración vivía en el clóset de Belinda, incluso la propia vestuarista quedó en shock al visitarla: “El clóset de Belinda es como un museo de moda increíble”, dijo, recordando cómo regresaron al set cargados con piezas que nadie en el equipo habría podido soñar conseguir por cuenta propia.

Y no es solo por lujo o estética: cada atuendo que lleva Belinda en pantalla está pensado para hablar por su personaje y por ella, quién en su intento por aportar su toque a la producción decidió usar parte de su clóset.

