Chepa Candela: La primera candidata oficial al “Miss Venezuela 2025” se llama Valeria del Amor

¡¡Feliz inicio de semana, “my darlings”!!... ¿Cómo pasaron el Día del Niño?… ¡Yo, chévere cambur pintón! Así que después de esa gran celebración los invito a que pelen bien esas “pepas” de ojos para enterarse de los últimos acontecimientos de lo que pasa, ocurre, sucede, y acontece en el mundillo farandulero; que en las últimas 24 horas ha dado bastante tela para cortar y agua para beber…

Valeria del Amor

Yyy entrando de una vez en materia y sin perder más el tiempo, paso rauda y veloz a contarles que la Organización Miss Venezuela ya anunció con ¡bombos y platillos! quién es su primera candidata oficial de este año, y es que el pasado sábado 19 de julio se celebró en los andes del territorio nacional el “Miss Táchira 2025”, resultando como ganadora Valeria Te Quiero (¡diiigooo!) VALERIA DEL AMOR, una joven practicante de deportes extremos y “pilota” de vuelos privados… ¡Na´guara!...

¡Pasa, resulta, y acontece! que investigando, hurgando, y curioseando en la vida y obra de esta muchachita, noté que de manera casual la Valeria viene pisando las mismas huellas de la Stephany Abasali, es decir, se está batiendo al mismo ritmo de nuestra reina universal; y es que la fulana en cuestión (tal y como lo hizo la Abasali) primero se formó en las filas del concurso “Miss Turismo Venezuela” lugar en donde le roncó en la cueva a varias de sus compañeras; posterior a esa experiencia se lanzó su regional en el magno evento de la belleza criolla, y ¡zaaaaz! en menos de lo que dura un gas en un chinchorro, aseguró su pase directo al “Miss Venezuela”, sin necesidad de pagar peaje y hacerle tantas muecas a la Nina Sicilia… Ahora me pregunto yo, ¿la tal Valeria tendrá el mismo destino de nuestra actual representante de la belleza patria? ¿Logrará una de las tres principales coronas del afamado concurso de marras? ¡Amanecerá y veremos! Lo que sí me resulta atractivo de esta chama es que le gusta todo lo extremo, dígase: es paracaidista, apneísta y tramoyista (entiéndase: ella no se deja y a donde quiera que va, le pone picante y sustancia a la cosa)…

Andrea Molina

Yyy si de misses se trata, me contaron que otra de las franquicias de este “cacareado” concurso ya tiene a su reina asegurada, situación que ha espichado el sueño de las demás competidoras ante el osado nivel de preferencia que demuestra la plana mayor, y es que de muy buena fuente me pude enterar que el “Miss Distrito Capital 2025” ya negoció su corona y esta será nada más y nada menos que de la ANDREA MOLINA, una diseñadora de moda que según tiene harta lana y condiciones de sobra para llevar el peso de esa diadema… Mi amiga la Chis, de apellido Mosa, me sopló en “tutta” la patita de mi oreja izquierda que el privilegio hacia esta competidora es descarado y notorio, que sus directores, organizadores, asesores y jala mecates no disimulan “ni un poquito” su desesperado deseo de verla ganar, y es tan pero “taaaaaaaaaaan” obvio el tema que la Andrea diseñó los uniformes oficiales del concurso regional, y encima, su firma figura entre las marcas que patrocinan este “merequetengue”… ¿...Cómo les quedó el ojo? ¡Más pelao que rodilla e' chivo, ¿no?!...

Emilio Estefan

Yyy para no perder la onda, y mucho menos la inspiración “misserica”, les cuento que el afamado EMILIO ESTEFAN rompió el silencio y “espepitó” que son falsos “tuttos” los rumores que aseguran que él realizó una millonaria inversión para comprar la corona del “Miss Universe Cuba 2025” y así favorecer a su sobrina Lina Luaces como representante de este terruño internacional… Ante este escándalo mediático, Emilio dijo: “jamás haríamos algo así…” “…paren de difundir estas locuras y mentiras”, haciendo ver que su sobrina Lina (hija de la animadora Lili Estefan) logró su cetro con total transparencia, y que el peso artístico que tienen sus familiares no influyó para que la fulana en cuestión lograra su cometido… ¡De ser “verdura el apio”! ¡Bien por ella!... ¡Adiós!...

