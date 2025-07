¡Crece la polémica! Hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro sale en defensa de su madre

Suscríbete a nuestros canales

Hace unos días se llevó a cabo la fiesta de 15 años de Sophia Montenegro Schwarzgruber, hija de Jonathan Montenegro y Patricia Schwarzgruber, y la polémica relación entre los actores sigue dando de qué hablar.

A través de las redes sociales, la hija de los intérpretes decidió salir en defensa de su madre debido a una ola de malos comentarios que recibió en una publicación dedicada a su progenitora.

Hija de Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro defiende a su madre

En el audiovisual, la pequeña asegura que ella lleva "15 años de mi vida estando donde quiero estar, que es con mi familia".

Además, confesó que ella leía las redes sociales e investigaba todo. "No necesito tener 18 años para poder entender todo o saber lo que se debe, yo ya lo se todo por estoy aquí con mi mamá y soy feliz con eso".

La reacción de la pequeña de 15 años, se debe a la gran cantidad de comentarios negativo que recibió debido a un publicación que le dedicó a Patricia Schwarzgruber y los internautas arremetieron en su contra debido a que no tenía contacto con Jonathan Montenegro.

"Decido YO volver a poner este post, que solo es lo que siento por mi mamá", escribió Sophia Montenegro Schwarzgruber, al republicar el post.

"Espero que después de lo que les dije RESPETEN estas fotos y el amor para mi mamá. No voy a dejar que más nunca se metan con ella ni me digan más nada", agregó.

"Mamá quiero darte las gracias por todo tu esfuerzo y hacer el día de ayer un día que jamás voy a olvidar y mis amigos tampoco. Mamá fue increíble, de verdad muy increíble todavía no me lo creo, yo no entiendo como siempre haces todo y en que momento lo haces pero todo lo logras y es perfecto", dice parte del mensaje dedicado a su madre.

