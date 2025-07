¿Se acabó el amor? Aleska Génesis y Luca Onestini encienden alarmas de ruptura con un misterioso mensaje

Suscríbete a nuestros canales

La popular historia de amor entre la modelo venezolana Aleska Génesis y el italiano Luca Onestini, llegó a su fin, según unos mensajes publicados por la misma pareja.

A través de las redes sociales y la información dada por Jeynel TV, se publicaron diversos mensajes que hacen suponer que la historia de amor pudo haber llegado a su fin.

¿Qué pasó entre Aleska Génesis y Luca Onestini?

Cabe destacar, que tanto Aleska Génesis como Luca Onestini, han presentado un silencio en redes desde hace una semana, después de tener a sus fans acostumbrados a publicaciones constantes.

"No temas entregarte… El amor no es para los perfectos, es para los valientes. El corazón que se entrega sin miedo puede romperse, sí… pero también es el único que sabe lo que es amar de verdad", escribió la también participante del famoso programa de Telemundo.

"Gracias por la historia, ahora es tiempo de volver a mí". A estos mensajes hay que sumarle el publicado por Jeynel TV dirigido a la comunidad de fans de su relación.

"Ustedes más que nadie saben cómo amé, cómo me entregué sin importar el qué dirán, cómo viví con el alma abierta sin miedo a nada. Y me quedo con eso... con la verdad de lo que sentí, lo que hice por amor y con lo bonito que fue mientras duró. Fui muy feliz... Hoy no les escribo desde la tristeza, les escribo desde la gratitud. Porque aunque algo haya terminado, el amor que ustedes me dieron sigue intacto, y eso también es una historia real", lee este escrito supuestamente para sus fans.

Por ese motivo, todo parece indicar que ambos decidieron ponerle fin a su romance.

