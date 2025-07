Wendy Guevara quiere volver a la Casa de Los Famosos: esto es lo que dijo la ganadora del reality

Suscríbete a nuestros canales

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México', desató risas al revelar su inusual motivación para volver al reality: "Uno no paga renta, no paga agua, no paga comida, no paga luz". Durante su charla con Las Estrellas, la influencer de León, Guanajuato, bromeó sobre las ventajas prácticas del encierro televisivo mientras destacaba el atractivo visual del programa: "¡Vacaciones, alberca calientita! Además, me encantaría entrar sin cobrar porque ves cuerpos espectaculares". Aunque su tono fue jocoso, dejó abierta la posibilidad real de un retorno.

La conductora de ViX profundizó en su peculiar planteamiento: "Ahora sí no me vas a decir nada, Jefa, porque no me estás pagando", desafiando con humor las reglas del programa al imaginar una participación sin contrato económico. Esta declaración reforzó su estilo irreverente que conquistó al público en 2023, transformando una confesión casual en tendencia inmediata mientras sus seguidores especulan sobre dinámicas inéditas si TelevisaUnivision acepta su propuesta.

¿Un regreso triunfal para el reality?

La sola mención de su posible regreso a la tercera temporada generó expectativa masiva, recordando cómo el reality la catapultó como figura querida con campañas publicitarias y millones de seguidores. Su combinación de autenticidad y carisma sigue vigente: desde proyectos televisivos hasta viralizar frases como "no me estás pagando", manteniéndola en el ojo del huracán dos años después de su victoria.

Mientras Wendy juega con la idea entre risas, su declaración funciona como astuto recordatorio de su poder mediático: sin confirmación oficial, ya posicionó su nombre como posible "bomba" para LCDLFMX3. Los productores enfrentan ahora la presión de fans que sueñan con su regreso lleno de carcajadas y polémicas, convirtiendo una ocurrencia sobre ahorrar renta en la campaña espontánea más efectiva para la nueva temporada.

