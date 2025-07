Zaren Loyo renuncia a Universal Woman 2025 y denuncia falta de respaldo institucional

Suscríbete a nuestros canales

La representante venezolana Zaren Loyo anunció oficialmente su renuncia al certamen Universal Woman 2025, señalando con firmeza las irregularidades, la ausencia de apoyo y la falta de seriedad por parte de la organización Universal Woman Venezuela. Su decisión la dio a conocer a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde expresó agradecimiento a sus seguidores, pero también una profunda decepción por cómo se manejó su designación.

Desde que aceptó representar al país, Zaren afirma haber actuado con compromiso y respeto, apostando a un proyecto serio y colaborativo. No obstante, acusa a la organización nacional de no cumplir con sus funciones, dejándola sola frente a una responsabilidad que, según afirma, debía ser compartida y respaldada.

Un camino sin acompañamiento ni estructura

La ahora ex candidata fue clara al señalar que no recibió el respaldo necesario para desempeñar su rol. Denunció que no hubo estructura, actividades oficiales ni acompañamiento. La preparación, promoción y visibilidad pública corrieron por su cuenta, a pesar de que se trataba de un título nacional con proyección internacional.

"Lamentablemente, la organización no cumplió con las responsabilidades, actividades ni el acompañamiento necesario”, afirmó.

A raíz de esta experiencia, Zaren Loyo también anunció su retiro definitivo del mundo de los certámenes de belleza, asegurando que este capítulo ha terminado. “Me voy con la frente en alto y el corazón en paz. Esta experiencia me dejó aprendizajes y me impulsó a redirigir mi enfoque”, señaló.

Loyo aprovechó para reafirmar su compromiso con nuevos proyectos personales y profesionales, agradeciendo a quienes sí la acompañaron con apoyo sincero. “Seguiré apostando por construir desde lo auténtico, con integridad, visión y propósito”, concluyó.

