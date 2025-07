Connie Francis y sus 10 joyas musicales: entre premios, historias y un legado que sigue sonando fuerte

Suscríbete a nuestros canales

Connie Francis no solo fue una artista del momento; fue una de esas pocas figuras capaces de trascender en el tiempo. Con una carrera fulgurante que despegó a finales de los 50, esta intérprete de origen italoamericano conquistó los rankings, la pantalla y los corazones. Aquí repasamos los 10 temas que definieron su trayectoria, junto a datos curiosos, logros y momentos que marcaron su vida artística.

Los 10 temas que hicieron historia

1. Who’s Sorry Now

Aunque había sido grabada por otros antes, fue Connie quien convirtió esta canción en un fenómeno mundial. El éxito fue tan rotundo que llegó al número uno en el Reino Unido y al Top 5 en EE. UU. Irónicamente, este fue el último tema que grabaría para su disquera antes de que pensaran en despedirla.

2. Stupid Cupid

Esta canción se convirtió en un símbolo del espíritu juvenil de los 50. Es también uno de los temas más imitados en karaokes de todo el mundo.

3. Where the Boys Are

Parte esencial de la banda sonora de la película del mismo nombre, este tema consolidó a Francis como figura también del cine. Se transformó en una especie de himno no oficial de las adolescentes enamoradas de la época.

4. My Heart Has a Mind of Its Own

Una balada sobre sentimientos que no se pueden controlar, alcanzó el primer lugar en Billboard y se mantuvo como favorita durante semanas.

5. Everybody’s Somebody’s Fool

Este sencillo hizo historia al ser el primer número uno en EE. UU. interpretado por una mujer en solitario. Su éxito fue tan rotundo que también dominó listas internacionales.

6. Frankie

Con un tono más melancólico, esta canción compartió protagonismo con otra de sus joyas y también cosechó grandes cifras de ventas.

7. Fallin’

Una melodía menos popular, pero profundamente emotiva, donde muestra su faceta más delicada y madura.

8. My Happiness

Este tema, con un aire romántico clásico, llegó al segundo puesto de Billboard. Era una de sus favoritas para cerrar conciertos, dejando a su público suspirando.

9. With A Song in My Heart

Versión de un estándar, Connie le dio un toque íntimo y cinematográfico, reafirmando que su voz podía adaptarse a todos los géneros.

10. Lipstick on Your Collar

Una de las más animadas de su repertorio. Aunque originalmente era cara B del sencillo junto a “Frankie”, terminó arrasando en las listas por sí sola. Fue su primer éxito uptempo en el Top 10 y vendió más de un millón de copias.

Reconocimientos, curiosidades y legado

Connie Francis no solo triunfó en las listas. Recibió un premio especial en los Golden Globes de 1964 por su influencia musical a nivel internacional y fue varias veces nominada a los Laurel Awards por su trabajo en cine y música. Algunas de sus canciones, como Who’s Sorry Now, fueron reconocidas por críticos y entidades culturales como parte del patrimonio sonoro del siglo XX.

Una de las anécdotas más conocidas de su carrera fue cómo su padre le insistió en grabar “Who’s Sorry Now”, una idea que ella consideraba pasada de moda. El resultado fue el inicio de una carrera monumental.

