Chepa Candela: El Osmel lanzó una amenaza que hizo temblar a Venevisión

¡¡Jelouuu!…y casi, casi terminando la semana, una vez más, ¡¡Heme aquí!! De lo más divina…y como siempre lista para batirles todos esos chismes, brollos, bretes, rollos y tramoyas de la movida farandulera, donde siempre hay bastaaanteee tela para cortar…

Osmel Sousa

Yyy como para sacarle ¡hasta la última hilacha! para eso me tienen aquí enseguida paso a batirles que eso de que lo declarado por OSMEL SOUSA, quien aseguró que dentro de dos años no le renovarán la franquicia de Miss Universo a Venevisión, huele más a venganza que a advertencia, porque como se sabe, el susodicho es uno de los ”chivos que más m…a” en la organización del “Templete” de belleza más importante del globo terráqueo…y aunque de la boca para afuera siga diciendo que ya ni se acuerda del Miss Venezuela, cada vez que puede, enfila sus baterías hacia el canal de la Colina, donde opera la persona que en el 2018 lo sacó del concurso criollo…¡Cómo corcho de limonada!...y quien tendrá que lamerle los zapatos (con lentejuelas y todo) y bajarle la cabeza, si quiere que dicha televisora mantenga los derechos del certamen internacional que (¡Gracias a la preparación de Osmel!) nuestro país ganó 7 veces…De manera que en Venevisión tendrán que pararle en serio, muy en serio, a las declaraciones del “Zar de la belleza”, quien obviamente comparte aquello que dice que “la venganza es un plato que se come frío”…¡Ajá!…

Miss Grand Venezuela

Yyy siguiendo en la onda missérica, les cuento que la actual MISS GRAND VENEZUELA, que no es otra que la tal Anna Blanco, tras entregar la corona a su sucesora, el próximo 30 de agosto cuando designen “a dedo” a la nueva titular, se meterá de cabeza, tronco y extremidades en un estudio de grabación para hacer su primer disco, pues, como se sabe, la chama le mete de frente al canto…y aunque como titular de este “templete” no ha tenido (Yo diría que ninguna) relevancia ahora buscará la manera de figurar, ya que contrario a lo que se pensaba, no se dedicará ni al modelaje, ni a la animación…¡Síii, señores!…Según la onda captada por mis camataguas, la susodicha quiere seguir lo que comenzó, allá, en Canadá donde vivía antes devenirse a Caracas y participar en el concurso By Osmel y en donde estudió música y canto…y por eso se dedicará a tiempo completo a la faceta que realmente le gusta, por lo que no les caiga de sorpresa cuando oigan a la Anna Blanco soltando sus “gallos” en cualquier emisora radial, tal como lo hizo en la pasada elección del Miss Grand Lara donde fue parte del “chou”…

Er Conde del Guácharo

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, que el anuncio del regreso del CONDE DEL GUACHARO a muchos les ha hecho soltar las carcajadas (Las mismas que lo hicieron millonario)…mientras que a otros les ha causado como “piquiña”, buscando la explicación de ese “come back” pues no entienden como después de haberse creado tan mala fama en la política, ahora pretende que la gente lo vea como si nada…y vuelva a respaldarlo en su carrera que bien exitosa que fue antes de que se metiera en camisas de once varas…Y ojo, no es que retorne porque está “mamandini”, nada de eso... es porque el susodicho como que tomó conciencia de que “Zapatero a sus zapatos”…aunque con el pocotón de enemigos que se ganó por andar de frasquitero, son muchos lo que piensan que le va a costar muchísimo recuperar la simpatía de la que gozaba…Así que el Conde del Guácharo tendrá que apretarse esas alpargatas, porque el joropo no lo va a tener fácil de bailar…Y es todo por hoy…¿Quieren más?...entonces los espero mañana aquí mismito…¡Bay, bay!…

