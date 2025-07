¡Enciende en redes! Danny Ocean estrena 'Babylon Club': aquí el video

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano Danny Ocean lanzó este jueves 31 de julio de 2025 el álbum 'Babylon Club' un proyecto musical que llega como "un lugar de escape y relajación", según el mismo artista.

A través de sus redes sociales, el criollo compartió con sus seguidores un video promocional del álbum.

"No todo es trabajo, no todo es resolver problemas… mereces irte a la playa, compartir con tus amigos de siempre y acordarte que la vida es hermosa! No sé dónde estás en tu vida ni por lo que estés pasando y sonara súper cliché, pero te juro que no hay nada que no lo cure el mar…si tienes chance, escápate", escribió en la publicación Danny Ocean.

Nuevo proyecto de Danny Ocean

Este sería el cuarto álbum de estudio y el segundo consecutivo en dos años de Danny Ocean, tras la publicación de 'Reflexa' en 2024, en una etapa especialmente prolífica en su trayectoria musical.

"Esta es mi etapa más feliz y más playera", resumió el artista de 33 años durante una entrevista con la agencia de noticias EFE.

Babylon Club es un álbum de catorce temas que cuenta con una amplia lista de colaboraciones que van desde Arcángel, El Alfa, Kapo, Sech, Kenia Os, Louis BPM hasta Aitana, con quien interpreta el tema 'Anoche'.

Cabe destacar, que no es la primera vez que ambos trabajan juntos, pues Ocean participó este año en el disco 'Cuarto azul' de la cantante catalana, en el tema 'Hoy es tu cumpleaños'.

El álbum también incluye su primera colaboración con una artista mexicana, Kenia Os, en el tema 'Ay, mami', una canción "muy especial" que "lleva ocho años conmigo", contó Danny Ocean, y que los dos estaban cocinando juntos desde hacía cuatro años.

