Irreconocible: el radical sacrificio de Jason Momoa para ‘Dune 3’

Para nadie es un secreto, que la apariencia física, del actor estadounidense, Jason Momoa siempre ha destacado gracias a su abundante barba característica.

Desde sus papeles como Khal Drogo en Juego de Tronos, Aquaman en el Universo DC, hasta su interpretación de Duncan Idaho en la saga Dune, el actor hawaiano ha mantenido siempre una misma imagen.

Cambió físico de Jason Momoa

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el actor de 45 años de edad, publicó un video en el que muestra un cambio radical en su vida.

"No me he afeitado en seis años, y aquí estamos de nuevo", escribió Jason Momoa en la publicación en la que se ve afeitando su popular barba.

En el video, el actor mira a cámara mientras se afeita y, entre risas, dice: "Solo por ti, Denis", confirmando su papel en la próxima entrega de Dune y haciendo alusión a su director.

"Maldita sea, ¡Lo odio!" Agregó Jason Momoa tras verse sin barba.

