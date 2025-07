¿Indirecta a Jonathan Montenegro? Daniela Alvarado le da sus felicitaciones a la hija de Patricia Schwarzgruber

Suscríbete a nuestros canales

La conocida actriz venezolana, Daniela Alvarado envió un emotivo mensaje de felicitaciones por los 15 años de Sophia Montenegro Schwarzgruber, hija Jonathan Montenegro y Patricia Schwarzgruber.

A través de sus redes sociales, la criolla envió sus palabras para la hija de sus colegas. "Y los cumpliste muy, muy feliz.

Hoy hablo por mi y por lo que yo misma he visto y vivido durante 15 años".

Daniela Alvarado le da con todo a Jonathan Montenegro

Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas, es que Daniela Alvarado extendió su mensaje con una clara indirecta hacía el padre de la hija de Patricia Schwarzgruber.

"Sophia sabe todo, y cuando digo todo, es todo en la máxima expresión de la palabra, y no hablo de que sabe la "versión de", especialmente ahora con tantas redes sociales; Sophia sabe sus apellidos, su ascendencia y familiares, quien la ha buscado y quien no", aseguró la actriz de 43 años de edad.

Además, según sus palabras, al actor Jonathan Montenegro nunca se le ha negado la cercanía con su hija.

"Me quedo perpleja al ver como la gente habla sin saber absolutamente nada de nada, como si supieran de leyes y procesos legales, y sienten que con solo ver publicaciones de alguien, que no le interesa realmente nada sobre el ser humano que es Chopy, ni que come, ni que música le gusta o lo que sueña, porque vuelvo y repito, aquí nadie le ha quitado o negado nada a nadie, se sienten con el derecho universal de dar su "opinión"", agregó.

"Estar presente en la vida de alguien no es tomarse fotos, no es ir media hora a un sitio y decir "Que día tan bello vivimos juntos" NO. Es dormir, crecer, alimentar, escuchar, aguantar, limpiar, trasnocharse, correr, reír, enseñar, y educar, entre muchas otras cosas", acotó Daniela sobre la relación del actor con su hija.

Sin embargo, los internautas se le fueron en contra la intérprete, quienes aseguraron que su mensaje fue totalmente innecesario, que debió limitarse solo a desearle cosas bonitas a la pequeña.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube