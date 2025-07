¡Conmovedor! Patricia Schwarzgruber reacciona al ver a su hija con vestido de quinceañera

Suscríbete a nuestros canales

La hija de los actores Patricia Schwarzgruber y Jonathan Montenegro cumplirá sus 15 años el próximo viernes 18 de julio de 2025 y la actriz reaccionó al ver a su pequeña con el hermosos vestido firmado por Hugo Espina.

A través de sus redes sociales, la intérprete de 42 años publicó un emotivo video del momento en el que su hija se prueba su vestido de quinceañera.

La emoción de Patricia Schwarzgruber

"Mi eterna niña bonita @sophia.schwarzgruber , JAMÁS dudes que te elegiría una y mil veces más, eres experta en regalarme los mejores momentos de mi vida, esa sonrisa tuya lo vale todo, hoy lloro de emoción mi amor, lo logramos, lo hicimos juntas, te veo tan feliz, tan plena, tan amada, tan talentosa, tan brillante, tan noble, con un corazón tan sano que se que lo hicimos bien, papá Dios siempre nos dijo que el sol estaba allí…. Eres mi lugar seguro, gracias Chopy por otro momento más que nunca olvidaré… Dios te bendiga amor de mi vida", escribió Patricia Schwarzgruber en la publicación de Instagram.

La emoción de la actriz fue tanta que no pudo contener las lágrimas al ver a su pequeña niña convertida en toda una señorita.

"No mami no llores, por favor. Me da mucha tristeza, yo también te amo", se le escucha decir a la jovencita, al mismo tiempo que lanza su besito a su progenitora.

Cabe destacar, que el vestido es un regalo especial por parte de la actriz Daniela Alvarado. Y por su parte, Patricia agradeció la creación de Hupo Espina.

"Querido @hugoespina no tengo palabras y creo que lo sientes cuando nos vemos para agradecerte el honor que siento de que seas tú quien le esté haciendo el vestido de sus 15 años! Gracias amor!" Agregó la mayor de las hermanas Schwarzgruber.

