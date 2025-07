¡No puede ser! Maribel Guardia y su esposo dan de qué hablar otra vez: un romance prohibido afecta al matrimonio

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de la actriz y cantante Maribel Guardia, se ha visto envuelto en ojo del huracán luego de que salieran a la luz supuesto rumores de infidelidad por parte de su esposo, Marco Chacón.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, la pareja vive una supuesta infidelidad por parte del abogado, un tema que anteriormente había sido mencionado por parte de la madre del nieto de la actriz, Imelda Garza Tuñón.

En este sentido, el conductor de Sale el Sol, Marco Chacón habría sostenido una relación con una alumna, algo que sin duda dejaría la relación estable de Maribel Guardia siempre ha mantenido en completa mentira.

El romance prohibido del esposo de Maribel Guardia

Tanto fue el escándalo del romance de Chacón, que según explicó Gustavo Adolfo Infante, el esposo de Maribel Guardia habría dejado su puesto como catedrático universitario debido a la relación sentimental que mantenía con una de sus alumnas.

"Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron que era porque había tenido una relación con una alumna", explicó Infante en televisión nacional.

"La universidad tomó la decisión de separarlo", sentenció el periodista, quien además recordó que esta versión coincide con lo que previamente denunció Imelda Garza Tuñón.

De esa manera, se entiende que los comentarios de Imelda no solo eran para defenderse durante los escándalos por la custodia de su hijo, sino que eran totalmente ciertos.

En este momento, la exnuera de la actriz, insinuó públicamente que Marco Chacón habría sido infiel a la también cantante costarricense, aunque Maribel Guardia lo negó con firmeza frente a los medios.

Hasta el momento, ni Maribel Guardia ni Marco Chacón se han pronunciado sobre estas nuevas declaraciones.

