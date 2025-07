La nueva era musical de Mariah Carey: anuncia el lanzamiento de su próximo álbum “Here for It All”

Suscríbete a nuestros canales

La icónica cantante Mariah Carey confirmó el lanzamiento de su decimosexto álbum titulado "Here For It All" que saldrá al mercado el 26 de septiembre a través del sello Gamma. A través de un breve video en sus redes mostró un adelanto mientras caminaba con tacones de aguja y entonaba el tema principal, desplegando así el inicio de una nueva etapa musical. Este disco llega tras un silencio discográfico de siete años, desde su álbum "Caution" de 2018, despertando enorme expectativa entre sus seguidores y críticos.

El primer sencillo que dio pista sobre el disco fue "Type Dangerous", una canción al estilo retro creada junto a Anderson Paak, quien también participa como coproductor y posible productor ejecutivo. La melodía incluye un sample de "Eric B. Is President" y el video contó con la colaboración de Mr. Beast. En redes, Carey ha anticipado que el segundo sencillo se llamará "Sugar Sweet", aunque los detalles de la lista completa todavía se mantienen en reserva.

¿Qué significa "Here For It All" para la carrera de Mariah Carey?

Mariah Carey declaró en 2024 a Variety que estaba trabajando activamente en este álbum con gran entusiasmo. “He compuesto algunas canciones nuevas. Estoy emocionada”, afirmó. Su regreso musical refleja una renovación que podría combinar su toque clásico con sonidos contemporáneos, manteniendo la esencia que la convirtió en una leyenda de la música pop y R&B. La expectativa crece por saber cómo se posicionará este disco frente a su vasta y exitosa discografía.

A siete años de "Caution", "Here For It All" representa una importante reinvención para Mariah Carey en un mercado musical que ha evolucionado con nuevas estrellas y estilos. Este álbum podría reafirmar su vigencia y ampliar su legado, logrando conectar tanto con sus fieles fans como con nuevas generaciones. La colaboración con productores como Anderson Paak y la exploración de sonidos innovadores hacen que esta producción sea esperada con gran interés en la industria y por el público global.

