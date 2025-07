Wendy Guevara revela que ha sido víctima de fraude: esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Wendy Guevara libra una batalla legal mientras se recupera de una grave infección estomacal que requirió hospitalización. La futura conductora de La Casa de los Famosos México 2025 confirmó el fraude donde usurparon su identidad para vender un automóvil, adelantando que presentó denuncia formal por robo de identidad. "No voy a permitir que las personas en las que confié me traicionen sin consecuencias", sentenció la influencer con firmeza durante una entrevista para Hoy, demostrando su determinación de llevar el caso hasta las últimas instancias.

El engaño se descubrió cuando compradores la contactaron exhibiendo documentos adulterados: "Las mismas personas del lugar donde esta persona según firmó me buscaron, porque tenían un documento con corrector". Wendy enfatizó la ilegalidad del acto: "En México eso no se puede hacer porque es un delito". Como prueba irrefutable, presentará comprobantes bancarios que demuestran la ausencia de pagos: "Estoy totalmente para pararme y a ver, que me den las pruebas de que según yo les vendí un coche".

Las teorías apuntan a alguien cercano: aunque Guevara guarda el nombre, redes sociales señalan a un expareja sentimental que conocía sus horarios. Su amiga Marcela reveló que el delito ocurrió durante su estadía en Estados Unidos, indicando que el estafador "tenía pleno conocimiento de sus movimientos". Este perfil coincide con la hipótesis de que el culpable accedió fácilmente al vehículo y documentación personal, aprovechando la ausencia internacional de la celebridad.

Pese a su frágil estado de salud, Wendy mantiene postura inquebrantable: "Siempre tienes que contar con pruebas. Y bueno, las pruebas son las pruebas". Reiteró que no permitirá impunidad mientras prepara su debut televisivo, combinando su recuperación médica con la lucha legal que podría exponer al responsable en las próximas semanas según avance la investigación fiscal.

