Ed Sheeran revela vida sin móvil desde 2015: El aburrimiento es bueno para el cerebro

Durante su rara aparición en La Revuelta (La 1), Ed Sheeran reveló que abandonó el uso de móvil en 2015 al notar que "invertía demasiado tiempo con ese aparato y limitaba su creatividad", explicando: "Si siempre tienes cosas en la cabeza, no puedes inventar nada".

El artista detalló cómo transformó sus hábitos: "Cuando iba a cenar con mi mujer, en cuanto se iba al baño, me ponía a mirar el teléfono. Ahora, me quedo pensando. El aburrimiento es bueno para el cerebro", usando solo email o FaceTime desde su tablet para comunicarse.

Paradójicamente, un móvil confiscado durante su batalla legal por plagio —que duró casi diez años tras acusaciones sobre "Thinking Out Loud" y "Shape of You"— se convirtió en la clave de su nuevo éxito: "Al recuperar su antiguo móvil y releer viejos mensajes de amigos con los que ya no tenía contacto o conversaciones con exnovias, ideó la canción Old Phone".

Sheeran, quien elogió la libertad del programa español ("en la televisión británica nunca podría hablarse de esto"), cerró así una entrevista donde conectó con el estilo desenfadado de David Broncano mientras promociona su gira en Madrid.

