Buenas noticias para los fanáticos de Shakira: estos serían los artistas que la acompañarán en sus presentaciones por Miami

Shakira continúa con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y aunque ha tenido que cancelar algunas de sus presentaciones, entre tantas malas noticias anunció una buena y es que contará con invitados especiales en sus conciertos del 6 y 7 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Según anunció en redes sociales, la cantante estará acompañada por tres artistas con quienes ha colaborado previamente: Alejandro Sanz, Ozuna y Manuel Turizo. Con Sanz interpretará el tema “La Tortura”, uno de los más representativos de su carrera; con Ozuna, la canción “Monotonía”, lanzada en 2022; y con Turizo, “Copa Vacía”, su colaboración más reciente según reseña El Espectador.

Además, Shakira adelantó que durante el segundo concierto habrá una sorpresa adicional para el público, aunque no ofreció más detalles.

“Acabo de llegar a mi casa y la gente en Orlando fue increíble… No puedo esperar a la fecha de Miami, porque va a ser muy especial presentarme en mi hogar este viernes y sábado, no puedo esperar a verlos mi gente. La sorpresa que les tengo es para el segundo concierto en Miami, el sábado, no se lo pueden perder”, reseñó en sus redes.