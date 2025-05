¡Explota el drama tras bambalinas! Maripily y Aleska protagonizan candente encontronazo fuera del aire

Suscríbete a nuestros canales

Aleska Génesis volvió a protagonizar un momento tenso y esta vez fue en el tras cámaras de La Casa de los Famosos con Maripily Rivera.

En una pausa de la gala en vivo, se Maripily atacó a Génesis verbalmente en un momento que fue capturado por las cámaras del programa "Pica y se extiende" transmitido por Telemundo.

Maripily le gritó que era "una santa diabla... predica la moral en pantaleta" y aunque Aleska en ese momento no le respondió mas que "no estoy haciendo nada", terminó declarando que le sorprendió la actitud de su compañera: “Estaba contestando una respuesta a una pregunta que había dado Julia refiriéndose a mí... No entendí la actitud de ella pero desde que llegué me ha tratado de confrontar, pero simplemente me resbala", afirmó.

Génesis pidió que le preguntarán a Maripily cual es el problema ya que ella ya sabe cómo lidiar con "esa señora, Un día me saluda, va al camerino y al otro día me insulta y quiere mal ponerme ante las cámaras. No ve voy a poner un tú con tú con ella, ya yo dejé las galas”.

Pero si alguien sabe responder con fuerza es el “huracán boricua”. Fiel a su estilo, Maripily no se guardó nada y arremetió sin filtros a través de sus redes sociales: “Aleska solo vive de armar escándalos. Su fórmula es provocar, meterse en problemas legales y competir por hombres ajenos. Es una vergüenza que no aporta nada” según reseñó People en Español.

Además, la puertorriqueña desempolvó viejos conflictos que involucran a otras figuras del espectáculo, como Alicia Machado, Cristina Porta y Gaby Espino, acusando a Aleska de ser reincidente en el drama amoroso y los líos personales.

“Es una mujer sin rumbo, sin coherencia, que aún no supera que yo gané la cuarta temporada y ella solo fue a hacer el ridículo. Es puro show y cirugía”, lanzó sin piedad Rivera, sumando así otro dardo a la larga lista de acusaciones entre ambas.

