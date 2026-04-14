Talento latino triunfa en los American Music Awards 2026: Karol G y Bad Bunny encabezan las listas de nominados

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La organización de los American Music Awards (AMAs) presentó este martes 14 de abril de 2026 la lista oficial de candidatos para su próxima edición. En esta entrega, los artistas latinos han obtenido nominaciones no solo en sus apartados específicos, sino también en las categorías de mayor relevancia global. Karol G y Bad Bunny figuran nuevamente como los máximos representantes de la región, compitiendo en renglones como Artista del Año y Álbum de Pop Favorito. A ellos se une Shakira, quien tras el éxito de su reciente gira mundial, ha sido nominada por su desempeño en colaboraciones internacionales y como mejor artista femenina.

El auge del regional mexicano y nuevas figuras

Una de las novedades de esta edición es el incremento de menciones para el género regional mexicano, encabezado por Peso Pluma, quien figura en categorías de artista nuevo y canción de streaming. La lista de nominados incluye además a:

Rauw Alejandro y Feid: En el apartado de Artista Masculino Latino Favorito.

Young Miko: Nominada como Artista Revelación tras su proyección en el mercado norteamericano durante el último año.

Kali Uchis: Con presencia en las categorías de R&B y Pop por su trabajo bilingüe.

Este panorama confirma una tendencia de consumo donde la barrera idiomática ha dejado de ser un factor determinante para el éxito comercial en las plataformas de medición de Billboard y el comité de los AMAs.

Detalles de la ceremonia y votación

La gala de premiación se llevará a cabo el próximo mes en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, bajo una producción que integrará presentaciones en vivo de los principales nominados. A diferencia de otros galardones, los ganadores de los AMAs son determinados íntegramente por el voto del público a través de sus plataformas oficiales. Los organizadores indicaron que la inclusión de más categorías dedicadas a la música latina responde al crecimiento del 25% en el consumo de estos géneros dentro de territorio estadounidense reportado al cierre del primer trimestre de 2026. La transmisión estará disponible en señal abierta para EE. UU. y vía streaming para el resto del continente.

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