El destino sorprende a Jordan Mendoza: la revelación de sexo que conmueve a sus seguidores

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El reconocido animador venezolano Jordan Mendoza y su esposa Sol Núñez paralizaron las redes sociales con la publicación de un emotivo video en su canal de YouTube.

Durante el material compartido, la pareja documentó paso a paso la celebración del evento que define el futuro de su dinámica familiar: la revelación de sexo de su segundo hijo.

Un ambiente de misterio y fe



Desde los primeros minutos del video, Jordan confesó un nivel de nerviosismo superior al de su primera experiencia. Por su parte, la pareja explicó que, a diferencia de la revelación de su primogénito Enoc, esta vez cuentan con la presencia de familiares y amigos cercanos. En este sentido, durante la reunión, los asistentes compartieron sus sospechas basándose en tradiciones familiares y sueños premonitorios, lo que aumentó la tensión en el lugar.

El deseo del pequeño Enoc



Uno de los protagonistas de la jornada fue Enoc, el hijo mayor del conductor. Del mismo modo, el pequeño expresó con total seguridad su deseo por conocer al nuevo integrante de la familia. Según relataron sus padres, Enoc asegura que conversó con Dios y y tuvo sueños específicos sobre quién llegará a su casa para convertirse en su compañero de juegos.

La resolución del secreto



Tras momentos de mucha incertidumbre y tras confirmar que los exámenes genéticos indicaron una salud óptima para el bebé, la pareja se preparó para el gran anuncio. Jordan y Sol emplearon un mecanismo de humo y papelillos para despejar la duda ante los ojos de todos sus invitados y seguidores.



El resultado final desató lágrimas de alegría y un estado de "shock" en el conductor, quien admitió que ahora su vida cambiará drásticamente. Con este anuncio, la familia Mendoza Núñez cierra un ciclo de espera y comienza los preparativos para recibir al nuevo miembro que completará su hogar.

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